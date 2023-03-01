В Перми за самовольное оставление части осуждены трое контрактников

Пермский гарнизонный военный суд в феврале признал виновными в самовольном оставлении части трех военнослужащих-контрактников и приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте суда.

8 февраля виновным в самовольном оставлении части был признан военнослужащий Опалев, с июня 2022 года проходивший службу по контракту в одной из воинских частей. С августа по начало сентября 2022 года в связи с полученным ранением он лечился в военном госпитале, по окончании которого ему надлежало самостоятельно прибыть в войсковую часть. Опалев этого не сделал, а уехал жить в Краснодар, а затем в Кировскую область. В октябре 2022 года он добровольно прибыл в военный комиссариат. Приговором Пермского гарнизонного военного суда Опалеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима.

22 февраля приговоры были вынесены военнослужащим Агееву и Сергееву, которые вовремя не прибыли в расположение своих частей, не имея на то уважительных причин. Агееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев в колонии-поселении, Сергеев осужден к двум годам колонии общего режима.

Все три приговора в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в апелляционном порядке в судебной коллегии по уголовным делам Центрального окружного военного суда.