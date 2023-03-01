Уполномоченным на выборах в Башкирии назначен Олег Димов

Президиум генсовета «Единой России» утвердил уполномоченных на выборах в регионах России. В Башкирии координировать действия региональных отделений партии, избирательных штабов и кандидатов будет секретарь Оренбургского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Олег Димов, сообщается на официальном сайте партии.

В Башкирии выборы в Курултай республики пройдут в единый день голосования 10 сентября. Всего будут избраны 110 депутатов седьмого созыва парламента Башкирии и 7,2 тыс. депутатов в сельских поселениях.

Карина Мамаева

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