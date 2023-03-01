Суд оставил в СИЗО обвиняемых по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Новосибирский областной суд подтвердил законность ареста Евгения Кавуна и Ирины Урбах — фигурантов уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске 9 февраля, в результате которого погибли 15 человек. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили сотрудники апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко и Павел Дзюба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителей Омской области 25-летнего Евгения Кавуна и 45-летнюю Ирину Урбах задержали 9 февраля оперативники управления ФСБ по Новосибирской области. Обоим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших человеческие жертвы). Как указывается в материалах следствия, представляясь сотрудниками газосервисной компании, они занимались заменой газового оборудования в квартирах, не имея необходимых познаний и допуска на выполнение соответствующих работ. В результате произошли утечка газа и взрыв.

10 февраля Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил Евгения Кавуна и Ирину Урбах под стражу до 9 апреля. В суде они отрицали вину. В частности, Евгений Кавун заявил, что причиной аварии могла стать халатность при обращении с газовым оборудованием кого-то из жильцов. Защитники обвиняемых обжаловали решение суда, настаивая на более мягкой мере пресечения.

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Илья Николаев