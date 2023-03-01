«Известия»: скорость мобильного интернета в России упала на 7% из-за проблем с оборудованием

Скорость мобильного интернета в российских городах в среднем снизилась до 18,3 Мбит/с. Это на 7% меньше показателей февраля 2022 года. При этом в Москве скорость мобильного подключения выросла на 32%, до 34,7 Мбит/с. В будущем разрыв в качестве связи между Москвой и регионами может вырасти. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

По оценкам TelecomDaily, снижение скорости по России вызвано дефицитом сетевого оборудования. Его поставки в Россию были остановлены весной 2022 года из-за ввода российских войск на Украину. По мнению экспертов TelecomDaily, на скорость интернета также негативно повлияло стремление операторов устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах.

«Именно там самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Санкт-Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%»,— сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Ъ» писал, что в 2022 году операторы сократили объемы установки новых базовых станций на 60% из-за дефицита зарубежного оборудования Nokia, Ericsson и Huawei. Существующие складские запасы уходили на ремонт действующих сетей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Под связью разжижается база».

Олеся Павленко