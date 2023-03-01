В Тюмени полиция задержала 10 подростков около ЦУМа

В Тюмени около ЦУМа полиция задержала 10 подростков, которые могут быть связаны с субкультурным движением «ЧВК Рёдан», сообщает портал 72.ru. Инцидент произошел вечером 28 февраля. Источники издания утверждают, что подростки объяснили свои мотивы «интересом к информации в интернете». После профилактической беседы их отпустили.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о задержаниях не комментируют.

«ЧВК Рёдан» начали называть себя фанаты японских комиксов Hunter x Hunter, в которых действует преступная организация «Геней Рёдан». Любители этого аниме одеваются в клетчатые штаны, черные футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4.

Внимание на «ЧВК Рёдан» обратили после серии потасовок в российских ТЦ, которые, предположительно, устроили члены движения. На скандал отреагировали в Госдуме и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал пресекать противоправные действия подростков, относящихся к «псевдосубкультуре, которая ничего хорошего не несет нашей молодежи». Сегодня о задержании 200 подростков из «ЧВК Рёдан» сообщило МВД Белоруссии.

Подробнее о «ЧВК Рёдан» – в материале «Ъ» «Паучная фантастика».

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