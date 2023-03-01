Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале

Жители Екатеринбурга сообщают о больших платежах за коммунальные услуги в феврале, значительно превышающие показатели января. Как сообщает Е1.ru, у некоторых горожан расходы на ЖКХ за месяц выросли с 8-9 тыс. руб. до 10-11 тыс. руб. В частности, у одних екатеринбуржцев плата за электроэнергию выросла более чем в два раза – с 500 руб. до 1,2 тыс. руб., другим пришлось платить за отопление 3,7 тыс. руб.

Напомним, с начала года в Свердловской области подняли цены на услуги ЖКХ. Так, на 41% вырос минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов – до 14,81 руб. с 1 кв. м жилого помещения. Цены за газ и воду в некоторых муниципалитетов подняли до 9%.

В ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан и прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. После этого в Свердловской области отменили ночной тариф.

В феврале Региональная энергетическая комиссия (РЭК) зафиксировала превышение платы за услуги ЖКХ в нескольких муниципалитетах Свердловской области.

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