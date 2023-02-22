РЭК выявила завышение платы за ЖКХ в нескольких городах Свердловской области

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области зафиксировала превышение платы за услуги ЖКХ в нескольких муниципалитетах Свердловской области. Документ об итогах мониторинга опубликован на сайте РЭК.

«В отдельных муниципальных образованиях Свердловской области мониторинг выявил признаки превышения установленных Указом Губернатора значений предельных индексов. В целях проверки информация о предполагаемых случаях превышения предельных индексов направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль»,– указано в документе.

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан и прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. После этого в Свердловской области отменили ночной тариф.

В 2023 году в большинстве муниципалитетов регионов тарифы на электричество выросли не более чем на 9,5%. Цены за газ и воды также подняли до 9%. При этом сборы за капремонт выросли на 41%.

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