Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Уралхим» и «Уралкалий» выступили генеральными партнерами чемпионата России по самбо в Перми

28 февраля в Перми стартовал 73-й чемпионат России по самбо, который проходит при поддержке компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Состязания, собравшие более 650 лучших самбистов из 71 региона РФ, проходят в спорткомплексе им. В. П. Сухарева.

Организаторами юбилейных соревнований в год празднования 85-летия самбо стали Всероссийская федерация самбо, Министерство физической культуры и спорта Пермского края и региональная общественная организация «Федерация самбо Пермского края». Важной особенностью соревнований по национальному виду спорта является то, что победители и призеры войдут в состав сборной России для выступления на чемпионатах мира и Европы.

«Для “Уралхима” и “Уралкалия” Пермский край является одним из основных регионов присутствия,— заявил директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края Радмир Габдуллин.— Мы стараемся не только развивать социальную инфраструктуру и повышать уровень жизни населения, но и уделять отдельное внимание спорту и формированию здорового образа жизни. Очень рады, что в этом году именно Пермь принимает у себя такие масштабные соревнования и мы можем не только поболеть за местных бойцов, но и внести свой вклад в организацию мероприятия».

Прямая трансляция финалов каждого дня соревнований проходит на телеканале «МАТЧ ТВ». Самые интересные отборочные схватки на четырех борцовских коврах транслируются на канале «МАТЧ! Боец».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...