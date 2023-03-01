Земля и люди

В России на общественное обсуждение вынесли законопроект о внесении изменений в закон о фермерском хозяйстве. Поправками предлагается разрешить фермерам, занимающимся агротуризмом, размещать в жилых домах, построенных на сельхозземлях, постояльцев. Участники рынка говорят о том, что эта практика в некоторых хозяйствах существует уже сейчас, но в скрытой форме. Эксперты считают, что заработать на аренде в агротуризме не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проходит обсуждение законопроекта о внесении изменений в ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (№74-ФЗ). Автор поправок — Минсельхоз РФ. Документ предлагает разрешить фермерам, занимающимся сельским туризмом, размещать гостей в своих жилых домах, построенных на сельхозземлях.

При этом услуги в сфере сельского туризма рассматриваются в качестве дополнительных к основной сельскохозяйственной деятельности. Чтобы не было злоупотреблений, предлагается ограничить доходы, получаемые от агротуризма, 30% общегодового дохода фермерских хозяйств от реализации всех товаров, работ или услуг.

Как рассказал «Ъ-Кубань» первый зампред комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Андрей Булдин (участвовал в разработке регионального закона об агротуризме 2014 года), еще на этапе обсуждения законодатели пришли к выводу, что при объединении сельского хозяйства и туризма рано или поздно придется столкнуться с проблемой строительства средств размещения на сельскохозяйственных землях. «С одной стороны, мировой опыт показывает, что средства размещения туристов должны быть привязаны к объектам показа, с другой — мы опасались злоупотреблений со стороны землепользователей, которые будут использовать фермерский статус для застройки ценных сельхозземель гостиницами»,— рассказывает господин Булдин.

В 2021 году в Земельный кодекс РФ были внесены изменения, которые дают возможность возведения жилого дома на землях сельхозназначения, используемых для фермерства. При этом окончательное решение этого вопроса отнесено к компетенции регионов. Однако осенью 2021 года Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон, запрещающий строительство жилых домов на сельхозземлях.

Летом 2022 года кубанские депутаты поддержали внесенный в Госдуму группой сенаторов (в числе которых и кубанские) законопроект с поправками в закон о виноградарстве, разрешающий строить на виноградопригодных землях винодельни и туристические объекты. Тогда документ был возвращен на доработку. Сейчас краевые власти снова выступили с инициативой разрешить лицензированным хозяйствам возводить на виноградопригодных землях винодельни на площади не более 1 га.

«Виноделие и винный туризм — это особое направление, так как дегустационный зал, находящийся вдали от виноградника, представить сложно. Поэтому такие инициативы выглядят органично. Что касается средств размещения, в том числе на объектах агротуризма иных видов, например рыбного, то надо понимать, что в том или ином виде они все равно существуют»,— отмечает Андрей Булдин.

По его словам, сейчас собственники объектов агротуризма либо находят возможности внести изменения в градостроительную документацию и обеспечить перевод земель в нужную категорию, либо эти объекты размещения работают неофициально, и организаторы агротуризма принимают оплату за проживание под видом оплаты иных услуг. «Тем не менее пока главенствует мнение, что законодательно открыть фермерам возможность строить жилье на сельхозземлях опасно из-за возможных злоупотреблений»,— резюмирует депутат.

Основатель «Винодельни Гунько» из станицы Нижнебаканской Крымского района Кубани Владимир Гунько считает, что в некоторых случаях имеет смысл разрешать фермерам строить жилье на сельхозземлях. Например, это касается виноградарей и мелких фермеров, которые сами ухаживают за насаждениями круглогодично, в ежедневном режиме. Однако, по его словам, агротуризм сам по себе не является прибыльным бизнесом и может существовать лишь как элемент, обеспечивающий продвижение произведенной продукции. Идею же о возможности получать доход с аренды туробъекта фермер считает наивной.

«Прибыль от агротуризма — скорее исключение из правил. Обычно это просто способ продажи своей продукции. Я не думаю, что турист поедет заселяться в какой-то дом, стоящий в поле, если только речь не идет о доме на морском берегу. В лучшем случае туристы будут приезжать на выходные, в будни никто не поедет, а при таком режиме — только расходы на содержание объекта. На практике туристы останавливаются поближе к цивилизации, а оттуда уже выезжают на туробъекты»,— отмечает господин Гунько.

Как отмечает представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух, пока в крае сохраняется тренд на обеспечение сохранности сельхозземель. По его словам, в случае принятия соответствующих законодательных решений могут появиться инвесторы, которые захотят воспользоваться нормами для строительства средств размещения на сельхозземлях, но это точно будут не местные фермеры. «Для кубанских фермеров по-прежнему главный интерес будет представлять сельхозпроизводство»,— подытожил господин Легкодух.

Михаил Волкодав

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