В Геленджике создадут четыре особо охраняемые природные территории местного значения общей площадью более 30 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам замгубернатора региона Романа Лузинова, сейчас Геленджик находится на седьмом месте по количеству созданных особо охраняемых природных территорий местного значения - три территории площадью почти 16,8 га.

На 86-й сессии думы Геленджика глава города Алексей Богодистов отчитался и о других итогах работы в 2022 году. Он напомнил, что на курорте начали рекультивацию мусорного полигона в селе Кабардинка. Для этого из федерального бюджета привлекли 1 млрд руб.

Среди других социальных проектов мэр Геленджика отметил начатую работу по замене канализационных сетей и строительству самой большой школы города на 1550 мест. Кроме того, в учреждениях образования провели масштабные ремонтные работы.

«Реанимировали начатый проект и запустили газ в хутор Бетта и село Береговое. Строительство газопроводов в малочисленных населенных пунктах для нас один из приоритетных, потому что касается повышения комфорта жизни сельчан», – отметил Алексей Богодистов.

Сейчас Геленджик находится в Краснодарском крае на 18 месте по развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата. В прошлом году из 19 возможных госпрограмм город участвовал в 13. Вице-губернатор отметил, что по темпам роста основных показателей социально-экономического развития у Геленджика показатели выше среднекраевого уровня в промышленном производстве, сельском хозяйстве и розничной торговле.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram