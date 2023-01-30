Мусорный полигон в Кабардинке рекультивируют до конца 2023 года

В селе Кабардинка (Геленджик) началась рекультивация мусорного полигона стоимостью 700 млн руб. Об этом сообщается на сайте ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

«После технического начнется биологический этап рекультивации — на месте полигона будут высажены травы и краснокнижные деревья по периметру», —отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Работы планируют завершить до конца 2023 года.

Полигон твердых коммунальных отходов был создан в 1973 году. С 2017 года объект не эксплуатируется, но продолжает угрожать экологии (большая часть полигона расположена на землях лесного фонда). Масса отходов, в основном бытовых и строительных, на мусорном полигоне составляет 1,6 млн тонн. По оценке краевых властей, негативной зоне живут 120 тыс. человек, ежегодно приезжают свыше 4 млн туристов.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил включить объект в федеральный проект «Генеральная уборка», который входит в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года.

Наталья Решетняк

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