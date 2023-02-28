«Северная Двина» перетекла в Крым

В Крыму суд обязал симферопольскую компанию «Голден Резорт» вернуть во владение республики спальный десятиэтажый корпус пансионата «Северная Двина» в Алуште. Арбитраж постановил, что здание было незаконно приватизировано в середине 2000-х годов. Эксперты считают, что при принятии решения было недооценено значение акта украинского суда, который ранее разрешил вопрос о собственности на объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из спальных корпусов пансионата «Северная Двина» в Алуште решением суда перешел в собственность властей Крыма

Фото: wikimapia.org Один из спальных корпусов пансионата «Северная Двина» в Алуште решением суда перешел в собственность властей Крыма

Фото: wikimapia.org

Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск республиканского министерства имущественных и земельных отношений к симферопольскому ООО «Голден Резорт». Ведомство добилось истребования из владения коммерческой организацией спального корпуса пансионата «Северная Двина» в Алуште. Речь идет о десятиэтажном здании общей площадью свыше 7,3 тыс. кв. м, находящегося по адресу: ул. 15-го Апреля, 4. Соответствующее решение опубликовано в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, власти Автономной республики Крым Украины в 2001 году передали санаторий, состоящий из 10 корпусов, в числе которых был и недостроенный спальный корпус, в аренду на 49 лет ООО «Дайвис». Объект у общества в 2018 году приобрело ООО «Голден Резорт».

В 2005 году арендатор с разрешения местного исполкома приватизировал долю в праве на имущественный комплекс, а впоследствии в счет полученной доли выделил по суду достроенный до десяти этажей спальный корпус в индивидуальную собственность.

Позже выяснилось, что при первоначальной регистрации прав арендатора его доля в составе всего санатория была рассчитана без учета того, что он только продолжил строительство корпуса, а не выполнил его полностью. При этом, как следует из материалов дела, начальник и регистратор БТИ были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге при оформлении права ООО «Дайвис». Это стало основанием для отмены в 2012 году алуштинскими властями своего решения о предоставлении в собственность арендаторов санатория.

Удовлетворяя иск крымских властей, суд сослался на подтвержденные приговором незаконные действия сотрудников БТИ. Кроме того, он указал на то, что спальный корпус расположен на территории пансионата, связан с ним земельным участком и не подлежал выделу из состава единого имущественного комплекса. Помимо этого, говорится в судебном акте, Алушта была отнесена к курортам общесоюзного значения, которые предназначены для лечения больных с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, поэтому приватизация пансионата была запрещена по закону.

Сторона ответчика возражала против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что отмена решения исполкома Алуштинского горсовета не может быть основанием для иска, поскольку противоречит позиции Конституционного суда Украины. Согласно этой позиции, местные власти не могут самостоятельно отменять свои решения, если на их основании уже возникли чьи-то права. Кроме того, ответчик ссылался на истечение трехлетнего срока исковой давности и решение хозяйственного суда Крыма 2011 года. По этому судебному акту, право собственности на санаторий признано за ООО «Дайвис».

В ответ на ряд доводов ответчика суд Крыма сообщил, что региональное минимущество выступает в процессе не как правопреемник украинских властей, следовательно, арбитраж «не лишен возможности прийти к иным выводам, чем выводы, содержащиеся в судебном акте» по старому делу.

По указанным в справочных системах телефонах связаться с ООО «Голден Резорт» и ООО «Дайвис» не удалось — собеседники на другом конце провода ответили, что в компаниях более не работают.

Юрист адвокатского бюро «Де-юре» Константин Ткаченко усомнился в перспективе подтверждения законности рассматриваемого судебного акта судами вышестоящих инстанций.

«По сути право собственности компании раскритиковано, однако четких оснований его погашения в судебном акте не указано: упоминаемые в документе сделки недействительными не признаны, добросовестность субъектов исследована не в полном объеме. В резолютивной части не решена судьба зарегистрированного права собственности фирмы»,— говорит юрист.

Кроме того, по словам господина Ткаченко, сомнение вызывает позиция арбитражного суда по дискредитации решения хозяйственного суда 2011 года, так как «противопоставление выводов судебных актов не способствует стабильности гражданского оборота и нарушает последовательность возникновения и прекращения прав собственности в РФ». По мнению адвоката, крымским властям следовало бы для начала обжаловать старое решение суда, поскольку сейчас имеется два противоречащих друг другу судебных акта.

Также Константин Ткаченко не согласен с выводами суда о соблюдении минимущества Крыма срока исковой давности. «Не понятно, как власти, которые должны были осуществлять права владельца в течение стольких лет и не делали этого, могли не знать о нарушении своего права»,— резюмировал он.

Михаил Волкодав

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