В Пентагоне допустили, что конфликт на Украине может длиться еще три года

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что военный конфликт России и Украины может длиться еще два-три года. По его словам, он надеется, что Конгресс США будет выступать за помощь Украине с учетом текущих оценок продолжительности конфликта.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года»,— сказал Колин Каль на слушаниях в Конгрессе США (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин также говорил, что военная операция России на Украине может занять длительное время. После он пояснил, что говорил о процессе урегулирования конфликта.

Что происходит на 370-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко