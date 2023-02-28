В Перми введён режим ЧС в отношении дома на улице Куйбышева, 143

По данным администрации Перми, решение о введении режима чрезвычайной ситуации принято из-за ухудшения состояния жилого дома на улице Куйбышева, 143 и угрозы внезапного обрушения несущих конструкций. Городские власти намерены оперативно расселить всех жителей, которых планируется разместить в пункте сбора в ДК им. Калинина. Затем им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Осенью прошлого года был проведен мониторинг состояния дома, по итогам которого был сделан вывод об износе здания на 88%. Жителей левого и правого крыла дома начали переселять в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома осталась заселенной.

В феврале 2023 года был проведён ещё один визуальный осмотр дома. Экспертная комиссия сделала заключение, что подвальные перекрытия имеют аварийное состояние: разрушен защитный слой бетона, имеется коррозия арматуры. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин.

5-этажный дом был построен в 1957 году и имеет 234 квартиры.