Еще одна сотрудница фирмы «Галерея Вип-тур» осуждена за смерть ребенка во время турпоездки

Сотрудница туристической компании «Галерея Вип-тур» Елена Корыткина осуждена на два года общего режима за смерть ребенка во время пожара на загородной турбазе в ноябре 2018 года. По данным областной прокуратуры, женщина признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как писал «Ъ-Приволжье», турфирма организовала выездной лагерь для 14 школьников из Москвы и Нижегородской области на базе гостиницы отеля ForRest house. Ночью 2 ноября 2018 года в деревянном коттедже начался пожар. Погиб 10-летний школьник, еще двое детей пострадали. По мнению суда, сотрудница Елена Корыткина должна была в исправности систем пожарной защиты, но не сделала этого. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее по этому же эпизоду были осуждены руководитель фирмы «Галерея Вип-Тур» Светлану Вахтель (четыре года условно) и директор отеля ForRest house Светлана Резникова (три года условно). Директор турбазы Светлана Резникова вину признала, организатор тура Светлана Вахтель свою вину отрицала. Позже Светлане Вахтель условное наказание было заменено на реальный срок в колонии общего режима.

Андрей Репин