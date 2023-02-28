Евгений Куйвашев утвердил закон об индексации взносов на капремонт в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил поправки в закон о капитальном ремонте, согласно которым индексация платы за капремонт в многоквартирных домах будет проводиться ежегодно. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Новую ставку должно утверждать правительство Свердловской области не позднее 1 октября.

Ранее размер ставки платы за капремонт в Свердловской области устанавливали раз в три года. В течение этого период власти могли индексировать стоимость не более чем на 4% в год. Из-за этого, по словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, свердловчане в этом году столкнулись с резким повышением платы на 41%.

Ранее на Урале планировалось отменить трехлетний мораторий на уплату взносов за капитальный ремонт для жителей новостроек. Однако после внесения губернаторских поправок в закон о капременте от инициативы решили отказаться.

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