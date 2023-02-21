Свердловские депутаты решили не отменять мораторий на взносы за капремонт в новостройках

Трехлетний мораторий на уплату взносов за капитальный ремонт для жителей новостроек в Свердловской области необходимо сохранить, решили члены комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике законодательного собрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

Так, члены комитета и министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов поддержали соответствующие поправки, которые внес губернатор Евгений Куйвашев, и рекомендовали депутатам заксобрания принять законопроект, сохраняющий мораторий.

Напомним, ранее срок, когда жители новостроек начинали платить за капремонт, был сокращен с 36 до шести месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию. Новый законопроект также предусматривает, что ставка за капремонт будет устанавливаться ежегодно, а не раз в три года.

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