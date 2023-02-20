Евгений Куйвашев попросил депутатов не отменять трехлетний мораторий на плату за капремонт в новостройках

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправки в закон о капитальном ремонте в многоквартирных домах. Глава региона просит не отменять трехлетний мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт для жителей новостроек. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев.

Ранее срок, когда жители новостроек должны платить за капремонт, был сокращен с 36 до шести месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию. Поправки, внесенные губернатором, рассмотрит комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике заксобрания Свердловской области.

Новый законопроект также предусматривает, что ставка за капремонт будет устанавливаться ежегодно, а не раз в три года. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявлял, что благодаря данной инициативе больше не будет скачкообразного повышения тарифов, как в этом году, когда ставка платы за капремонт выросла на 41%.

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