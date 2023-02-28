Олимпиаду в Токио проводили всем картелем

Коррупционный скандал вокруг Олимпиады в Токио оброс новыми обвинениями. Во вторник власти страны обвинили несколько компаний и представителей Оргкомитета в картельном сговоре при проведении тендеров на организацию мероприятий, связанных с Олимпиадой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucy Nicholson / Reuters Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Окружной суд Токио предъявил обвинения сразу шести компаниям и семи физическим лицам в нарушении антимонопольного законодательства страны, сообщает Associated Press. Все они обвиняются в организации картельного сговора с целью получения контрактов на проведение мероприятий, связанных с Олимпийскими играми, прошедшими в столице Японии в 2021 году.

Среди компаний, оказавшихся в числе обвиняемых,— крупнейшее рекламное агентство Японии Dentsu Group, агентства Hakuhodo и Tokyu Agency, а также организаторы мероприятий Same Two, Cerespo и Fuji Creative Corp.

В список физических лиц, проходящих в качестве обвиняемых по этому делу, вошли глава оргкомитета Игр Йосиро Мори и ряд руководителей вышеупомянутых компаний.

По данным следствия, компании и руководители «вступили в сговор, чтобы ограничить деловую активность друг друга с целью получения контрактов» на проведение мероприятий во время тестовых соревнований перед Олимпийскими играми. Их действия шли «в разрез с интересами общества и существенно ограничили конкуренцию», говорится в заявлении прокуратуры.

Йосиро Мори, а также три бизнесмена уже арестованы в рамках этого уголовного дела.

По данным следствия, они фальсифицировали процедуру проведения тендеров на общую сумму порядка ¥40 млрд ($300 млн).

Dentsu Group в ответ на обвинения заявила, что относится «к ситуации очень серьезно» и принесла извинения за свои действия. Кроме того, компания создала внешний комитет экспертов для расследования этого дела и попросила пятерых своих действующих и бывших сотрудников вернуть компании часть заработной платы в качестве компенсации за причиненный ей ущерб. Сколько сотрудники должны будут вернуть, компания не уточнила.

Нынешние коррупционные обвинения не первые, связанные с Олимпиадой в Токио. Так, летом прошлого года в Токио был арестован член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси, которого подозревают в получении более 50 взяток от крупного производителя одежды Aoki Holdings, который впоследствии получил статус официального партнера Игр и подряд на пошив официальных костюмов для спортсменов. Общая сумма взяток Харуюки Такахаси тогда оценивалась в ¥51 млн ($380 тыс.). Впоследствии дачу взяток Харуюки Такахаси признали как представители Aoki, так и бывший президент ADK Holdings — одного из крупнейших рекламных агентств Японии. В получении взяток от Aoki на общую сумму ¥2 млн ($15 тыс.) подозревается и Йосиро Мори.

Кирилл Сарханянц