Водоснабжение в Красной Поляне, нарушенное сошедшей лавиной, восстановлено

Специалисты в Красной Поляне восстановили водовод, разрушенный сошедшей лавиной, и водоснабжение горнолыжного курорта. Об этом сообщает сочинский водоканал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт водовода в Красной поляне

Фото: водоканал Сочи Ремонт водовода в Красной поляне

Фото: водоканал Сочи

С 20 февраля, когда сошла лавина, специалисты водоканала занимались оперативной прокладкой трассы временных трубопроводов, одновременно с этим для населения действовал подвоз воды пятью автоцистернами, сообщает пресс-служба водоканала.

Работы по ликвидации последствий лавины проводились в круглосуточном режиме. Несколько раз они приостанавливались из-за вероятности схода новых лавин, но после того, как опасность для жизни и здоровья сотрудников исчезала, работы возобновлялись.

В итоге проложены две 100-метровые ветки временных водоводов, а оборудование насосных станций вновь выведено на штатные показатели, вода начала поступать во все объекты горного кластера.

Днем 20 февраля в горах Сочи, между курортами «Газпром Альпика» и «Роза Хутор», сошла лавина. Видео происшествия, снятое очевидцами, опубликовали местные паблики. На нем видно, как лавина снесла часть железного моста. Отмечалось, что лавину спровоцировал обильный снегопад в высокогорье. Водоканал сообщал, что тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, по которым ресурс идет в Олимпийскую деревню (расположена в границах горнолыжного курорта «Роза Хутор».— «Ъ-Кубань»). Специалисты в течение некоторого времени не могли подступиться к водоводу, потому что разрушенный участок находился под 10-метровой толщей снега.

Михаил Волкодав

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