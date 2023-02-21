В Красной Поляне пока не могут откопать из-под снега поврежденный лавиной водовод

Специалисты пока не могут подступиться к водоводу в Горной олимпийской деревне, который был поврежден лавиной, потому что разрушенный участок находится под 10-метровой толщей снега. Об этом сообщает сочинский водоканал.

По информации коммунальщиков, сошедшая в понедельник лавина разрушила две ветки магистральных водоводов диаметром 315 мм, которые обеспечивают ресурсом порядка трех тысяч жителей в районе курорта «Роза Хутор», включая и сам курорт.

В данный момент снежные массы до сих пор проявляют подвижность, применение тяжелой спецтехники в данных условиях исключается, и специалисты пока расчищают территорию с целью поиска сохранившихся коммуникаций вручную.

На данный момент водоканал разработал комплекс мер для оперативного восстановления разрушенных лавиной сетей. Завершены проектные работы трассы для прокладки новых трубопроводов, составлен детальный план монтажных работ. По предварительным оценкам, перекладке подлежат два водовода общей протяженностью более 200 метров. Необходимые материалы уже закуплены, их доставят сразу после расчистки территории. Одновременно обследуется сопутствующая инженерная инфраструктура водоснабжения района на предмет возможных деформаций. На случай дополнительных разрушений создан резерв материалов, которые могут потребоваться для их оперативного устранения.

Организован подвоз питьевой воды для населения, который обеспечивают пять автоцистерн.

Ранее сообщалось, что днем 20 февраля в горах Сочи, между курортами «Газпром Альпика» и «Роза Хутор», сошла лавина. Видео происшествия, снятое очевидцами, опубликовали местные паблики. На нем видно, как лавина снесла часть железного моста. Отмечалось, что лавину спровоцировал обильный снегопад в высокогорье, наблюдаемый в последние дни.

Ожидается, что обильные снегопады на курорте будут наблюдаться до 23 февраля включительно, и в высокогорных территориях сохраняется лавинная опасность.

Михаил Волкодав

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