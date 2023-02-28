Двум депутатам гордумы Екатеринбурга, допустившим ошибки в декларациях, вынесут предупреждение

Постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения городской думы Екатеринбурга в закрытом режиме приняла решение вынести предупреждение двум депутатам Александру Караваеву («Справедливая Россия») и Антону Швалеву («Единая Россия»), в чьих декларациях о доходах были обнаружены нарушения.

Дата заседания гордумы, в которую включат вопросы применения мер ответственности к ним, пока не называется. Согласно повестке заседания комиссии, недочеты были выявлены в сведениях за 2019 – 2021 годы. О сути предъявленных претензий не сообщается.

Планировалось, что гордума применит меры ответственности к ним на заседании 21 января, однако эти вопросы были исключены из повестки. «Перенос связан с тем, что по вопросам нарушений депутаты не пришли на заседание постоянной комиссии и не предоставили объяснения»,— пояснила депутат Ира Овчинникова.

Напомним, в январе депутаты гордумы рассматривали достоверность деклараций о доходах, поданных Алексеем Холодаревым («Справедливая Россия») и Константином Киселевым («Яблоко»). Господина Холодарева лишили двух постов - зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике. По словам депутата, проверка декларации доходов могла быть связана с его публичной критикой специальной военной операции на Украине. Другой депутат Виктор Сомиков (КПРФ) за ошибки в декларациях получил предупреждение в февраля.

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