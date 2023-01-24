Критиковавшего спецоперацию депутата лишили руководящих постов в гордуме Екатеринбурга

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли решение снять с Алексея Холодарева полномочия зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике. В разговоре с «Ъ-Урал» депутат пояснил, что поводом для такого решения стали результаты спецкомиссии, выявившей нарушения в декларациях парламентария.

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«Сегодня на заседании я возражал против такого решения, поскольку считаю, что нарушения, которые выявила комиссия, несущественны. Впрочем, для меня все могло закончиться хуже. Меня же вполне могли и лишить мандата»,– подчеркнул господин Холодарев.

Напомним, по словам депутата, проверка декларации доходов могла быть связана с его публичной критикой специальной военной операции на Украине. В ходе проверки комиссия не смогла установить источник 12 тыс. руб. дохода Алексея Холодарева, а также около 700 руб., которые находились на его банковской карте.

Депутат подчернкул, что не станет обжаловать решение о лишении его руководящих постов в комиссиях. «Эти должности не давали мне никаких привилегий. А в случае, если возникнет необходимость, я и так проведу комиссию, когда, например, председатель будет отсутствовать»,– подчеркнул господин Холодарев.

В июне 2022 года Ленинский районный назначил Алексею Холодареву 40 тыс. руб. штрафа за дискредитацию ВС РФ. Затем на такую же сумму его оштрафовал Чкаловский районный суд. В августе Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал его виновным в демонстрации экстремистских материалов, назначив 14 суток ареста.

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