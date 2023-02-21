Гордума Екатеринбурга отложила наказание депутатам, допустившим ошибки в декларациях

Городская дума Екатеринбурга отложила применение меры ответственности к депутатам Александру Караваеву («Справедливая Россия») и Антону Швалеву («Единая Россия»), в чьих декларациях о доходах были обнаружены нарушения. Данный вопрос был исключен из повестки заседания думы на 21 февраля и отправлен на доработку в постоянную комиссию по безопасности жизнедеятельности населения.

«Перенос связан с тем, что по вопросам нарушений депутаты не пришли на заседание постоянной комиссии и не предоставили объяснения»,— пояснила депутат Ира Овчинникова.

Она уточнила, что депутат Виктор Сомиков (КПРФ), в декларации которого также были обнаружены ошибки, предоставил объяснительную. «Он обратился в комиссию, предоставил объяснительные документы, из которых стало понятно, что умысла допустить нарушений не было. После заседания комиссии вопрос с Сомиковым был согласован»,— заявил депутат Сергей Воронин. Вопрос о применении меры ответственности к нему будет рассмотрен.

Напомним, в январе депутаты гордумы рассматривали достоверность деклараций о доходах, поданных Алексеем Холодаревым («Справедливая Россия») и Константином Киселевым («Яблоко»). Господина Холодарева лишили двух постов - зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике. По словам депутата, проверка декларации доходов могла быть связана с его публичной критикой специальной военной операции на Украине.

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