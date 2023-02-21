Депутат думы Екатеринбурга получил предупреждение за ошибки в декларациях

Депутат екатеринбургской городской думы Виктор Сомиков (КПРФ), в чьей декларации о доходах обнажили ошибки, получил предупреждение. Такую меру ответственности к нему применили в ходе заседания думы 21 февраля.

«Он обратился в комиссию по безопасности жизнедеятельности населения, предоставил объяснительные документы, из которых стало понятно, что умысла допустить нарушений не было. После заседания комиссии вопрос с Сомиковым был согласован»,— заявил депутат Сергей Воронин.

В ходе заседания также должны были рассмотреть вопросы применения меры ответственности за нарушения в декларациях к двум другим депутатам — Александру Караваеву («Справедливая Россия») и Антону Швалеву («Единая Россия»). Однако депутаты фракции «Единая Россия» выступили за то, чтобы исключить эти вопросы из повестки заседания думы на 21 февраля и отправить их на доработку в постоянную комиссию по безопасности жизнедеятельности населения. «Перенос связан с тем, что по вопросам нарушений депутаты не пришли на заседание постоянной комиссии и не предоставили объяснения»,— пояснила депутат Ира Овчинникова.

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