Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 27% за неделю

По итогам прошлой недели в России выявили 756 тыс. случаев заражения гриппом и ОРВИ. Это на 27% меньше по сравнению с предыдущей, сообщил Роспотребнадзор. Больше половины случаев (58%) приходится на вирусы гриппа, также лидируют РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Как уточнили в ведомстве, заболеваемость COVID-19 также снижается. На восьмой неделе 2023 года в стране было зарегистрировано 84 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Преобладающим остается омикрон-штамм.

7 февраля Роспотребнадзор сообщил об активизации пандемии коронавируса. Спустя неделю ведомство заявило, что рост заболеваемости COVID-19 и гриппом продолжается. Об уровне коллективного иммунитета, обратил внимание «Ъ», Роспотребнадзор при этом не сообщает.

Подробности — в материале «Ъ» «Россияне выработали иммунитет к прививке».

Лаура Кеффер