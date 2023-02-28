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Коммерсантъ FM
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В Кремле заявили о поддержке Путина большинством россиян

Президент России Владимир Путин и цели ввода российских войск на Украину пользуются полной поддержкой большинства граждан РФ, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, россияне также поддерживают актуальный экономический курс страны.

«Подавляющее большинство нашего населения поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы… Наверное, это залог того, что мы будем сохранять этот тонкий баланс доверия»,— сказал Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Как считает пресс-секретарь российского президента, общество в России самостоятельно формирует «единый подход… к тем, кто становится предателем». «И уровень консолидации чрезвычайно высок. Общество абсолютно монолитно в своих суждениях, подходах и видении происходящего»,— сказал Дмитрий Песков.

После ввода российских войск на Украину и последовавшего за ним массового отъезда граждан России за рубеж официальные лица РФ начали употреблять в отношении уехавших россиян термин «предатель». В частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал предателями критикующих ВС РФ из-за рубежа россиян. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в отношении «предателей» действовать по «правилам военного времени».

Подробнее о понятии «предатель» в современной России — в колонке обозревателя «Ъ FM» Михаила Гуревича.

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