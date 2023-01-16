«Не всем по душе столь прямой косплей сталинских нравов»

В Совете федерации отреагировали на идею ввести в России понятие «предатель». Ранее о необходимости «выработать позицию по ответственности предателей» выступил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Правозащитник отметил, что проявление «предательства» в любой форме должно быть наказано. Сенатор Андрей Клишас считает, что это не должно противоречить законам. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, к чему могут привести такие инициативы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Москве продается очень раритетная книга под длинным названием «Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников родины, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников». Утверждается, что всего в мире осталось лишь три экземпляра этого изданного в 1964 году справочника.

Один хранится в Нью-Йорке, другой — в музее на Лубянке, а третий ждет своего нового хозяина за весьма внушительные миллионы рублей. Эта новость появилась 12 января. Трудно отказаться от впечатления, что заинтересовала она не только коллекционеров, но и, например, спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Уже 13 января он написал в своем Telegram-канале о необходимости принять «закон для негодяев» и конфисковывать у уехавших недовольных оставшееся в России имущество.

Господина Володина неожиданно поддержал сенатор Андрей Клишас, еще не так давно осаживавший своих коллег, требовавших расправы над политэмигрантами. Инициативу спикера он теперь назвал возможной, но требующей законодательного оформления. И в этот момент в СМИ появилось заявление члена СПЧ при президенте Кирилла Кабанова, который предложил ввести в УК термин «предатель».

Таким образом дискуссия о новых наказаниях для уехавших, но не замолчавших сограждан приобрела некие рамки: предатели или негодяи, отдельная статья или поправки в существующие нормы… Сразу возникли вопросы. Чем новые статусы отличаются от уже существующих иноагентов или лиц, находящихся под иностранным влиянием? И, кстати, может ли предатель действовать по собственной инициативе? Или он тоже обязательно является наймитом какого-то третьего государства? В конце концов, будут ли внесены соответствующие дополнения в известный дисклеймер, чтобы наказанные предваряли каждое свое сообщение словами: «Настоящий материал, подготовлен негодяем, предателем?»

Волну обсуждений неожиданно прервал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что бороться следует с врагами России, а не покинувшими родину гражданами страны. И лучше в этих вопросах «не открывать ящики Пандоры».

Не думаю, что выступление пресс-секретаря президента окончательно закроет вопрос о конфискациях и дополнительных рестрикциях в отношении релокантов. Но оно явно указывает на то, что в Кремле как минимум не всем по душе столь прямой косплей сталинских нравов. К тому же, сказал ведь президент Владимир Путин, что 99,9% граждан поддерживают действия правительства и армии. Так зачем уделять так много внимания противостоянию со столь малочисленной частью общества?

Реализация володинской инициативы не только легализует крайне спорную с юридической точки зрения практику отъема частной собственности, но и вполне способна привести к потокам доносов в отношении уехавших соседей.

Как тонко подметил в одном из интервью Борис Гребенщиков: «Те кому нравится сталинизм, просто хотят вашу квартиру». Или мечтают издать новый справочник врагов, который когда-нибудь, безусловно, станет такой же букинистической редкостью, как и предлагаемый нынче фолиант начала 60-х.

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