Подоляк допустил, что поражение Украины приведет к ее исчезновению

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что поражение в военном конфликте с Россией приведет к исчезновению Украины как государства. По его словам, Украина не может себе позволить повторить сценарий 2014 года и должна добиваться военной победы над Россией.

«В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать, нас будут убивать прямо на улицах»,— сказал Михаил Подоляк в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

Он призвал «зафиксировать это и запечатлеть в сознании» всех людей, включая тех, кто сомневается в необходимости «идти до конца». «Если хотите умереть молодыми, то не нужно идти до конца, если хотите быть героями, то нужно идти в победный финал»,— заключил господин Подоляк.

Ранее сегодня, 27 февраля, Bild cо ссылкой на американских и немецких чиновников сообщила о «военном ультиматуме», который рассматривают страны Запада. По информации газеты, союзники с помощью поставок нового оружия намерены посодействовать Украине в контрнаступлении. Однако, сообщили источники, если к осени ВСУ не добьются значительных результатов, Запад планирует склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

Владимир Зеленский говорил, что не пойдет на территориальные уступки. По его словам, компромисс насчет статуса Донбасса, Крыма и южных территорий станет «бомбой в центре Европы». Также он отверг возможность пойти на компромисс с президентом России Владимиром Путиным. Украинская сторона настаивает на отводе российских войск к границам 1991 года. В свою очередь, Москва требует признания присоединенных регионов российскими.

За военным конфликтом на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян