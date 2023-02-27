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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект о признании ветеранами воевавших за Донбасс с 2014 года

Рабочая группа по вопросам военной операции на Украине внесла в Госдуму законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий жителей Донецкой и Луганской народных республик, входивших в воинские формирования с 2014 года и уволившихся до вступления республик в состав России. Об этом сообщил руководитель группы Андрей Турчак.

В своем Telegram-канале Андрей Турчак также рассказал о внесении в Госдуму законопроекта, который предоставит участникам и ветеранам военной операции и членам их семей право на бесплатную юридическую помощь в государственных учреждениях.

«Сейчас все правовые вопросы бойцам приходится решать самим, у частных юристов и за свой счет. Порой это стоит ощутимо. Более того, на этом фоне активизировались мошенники, которые под видом юристов и под предлогом "ускорения процедуры" берут деньги и исчезают, не оказав услугу»,— указал он.

26 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами участников военной операции на Украине. Позднее президент распространил действие закона на врачей, гражданский персонал армии, а также пограничников и добровольцев. 23 февраля господин Путин пообещал присвоить статус ветеранов бывшим военнослужащим республик Донбасса.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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