«Лахта центр» и «Газпром Арену» в Петербурге свяжут роликовыми и велодорожками

Велосипедные и роликовые дорожки объединят «Газпром Арену» и «Лахта Центр». О развитии инфраструктуры рассказала председатель совета директоров ФК «Зенит» Елена Илюхина. Интервью Матч ТВ с ней опубликовано на сайте клуба.

Госпожа Илюхина рассказала, что в ближайшее время начнут развивать всю парковую зону вокруг «Газпром Арены». Летом у флагштока появятся круглосуточные открытые бассейны с подогревом, а также пляж и прогулочный «терренкур».

«Здесь же реализуется проект экогалереи с концепцией «Лето круглый год» и стоянка-музей реплики первого российского линкора «Полтава», участие в проектировании и строительстве которого принимал сам Петр I. Хотим, чтобы это пространство стало новой визитной карточкой города»,— отметила госпожа Илюхина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каток у флагштока в Петербурге может стать самым большим в мире.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте