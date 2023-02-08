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Каток у флагштока в Петербурге может стать самым большим в мире

Самый большой каток в Санкт-Петербурге с видом на море планируют сделать самым большим в мире. Об этом сообщили в Telegram-канале «Газпрома». Площадь катания в настоящее время составляет 2,9 тыс. кв. м., увеличить ее планируют восьмикратно.

Каток расположен у самого высокого флагштока в Европе на Крестовском острове Сейчас на нем одновременно кататься могут до 300 человек. В ходе совещания представители компании осмотрели действующую инфраструктуру и приняли решение «о начале реализации третьего этапа расширения катка». Его площадь увеличат до 22,5 тыс. кв. м.

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