«Всё везде и сразу» получил премию Гильдии киноактеров США в главной номинации

В Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Фильм «Всё везде и сразу» завоевал награду за лучший актерский состав. В главной номинации также были представлены фильмы «Банши Инишерина», «Вавилон», «Фабельманы» и «Женские сплетни».

Другие лауреаты премии SAG Awards:

лучшая женская роль — Мишель Йео («Всё везде и сразу»);

лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер («Кит»);

лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»);

лучшая мужская роль второго плана — Джонатан Ке Кван («Всё везде и сразу»);

лучший актерский состав (драматический сериал) — «Белый лотос»;

лучший актерский состав (комедийный сериал) — «Начальная школа Эбботт»;

лучшая женская роль в мини-сериале — Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»);

лучшая мужская роль в мини-сериале — Сэм Эллиотт («1883»);

лучшая женская роль в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);

лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бейтман («Озарк»);

лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);

лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);

лучшее исполнение трюков — «Топ Ган: Мэверик».

Мишель Йео и Ке Хюи Куан за свои роли во «Всё везде и сразу» ранее получили «Золотой глобус». Фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта также выдвинут в 11 номинациях на «Оскар».

Подробности — в рецензии «Ъ» «Всё везде и "Оскар"».

Лаура Кеффер