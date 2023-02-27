Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Всё везде и сразу» получил премию Гильдии киноактеров США в главной номинации

В Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Фильм «Всё везде и сразу» завоевал награду за лучший актерский состав. В главной номинации также были представлены фильмы «Банши Инишерина», «Вавилон», «Фабельманы» и «Женские сплетни».

Другие лауреаты премии SAG Awards:

  • лучшая женская роль — Мишель Йео («Всё везде и сразу»);
  • лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер («Кит»);
  • лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»);
  • лучшая мужская роль второго плана — Джонатан Ке Кван («Всё везде и сразу»);
  • лучший актерский состав (драматический сериал) — «Белый лотос»;
  • лучший актерский состав (комедийный сериал) — «Начальная школа Эбботт»;
  • лучшая женская роль в мини-сериале — Джессика Честейн («Джордж и Тэмми»);
  • лучшая мужская роль в мини-сериале — Сэм Эллиотт («1883»);
  • лучшая женская роль в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);
  • лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бейтман («Озарк»);
  • лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
  • лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
  • лучшее исполнение трюков — «Топ Ган: Мэверик».

Мишель Йео и Ке Хюи Куан за свои роли во «Всё везде и сразу» ранее получили «Золотой глобус». Фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта также выдвинут в 11 номинациях на «Оскар».

Подробности — в рецензии «Ъ» «Всё везде и "Оскар"».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...