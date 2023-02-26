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Пермские активисты провели субботник вместо митинга памяти Бориса Немцова

Сегодня, 26 февраля, участники организации гражданских активистов (ОГрА) и регионального отделения партии народной свободы (ПАРНАС) вместо планировавшегося митинга памяти Бориса Немцова провели субботник у памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и возложили к мемориалу цветы. Как сообщает 59.RU, в пределах кладбища в это время рабочие пилили сухостой и складывали сухие деревья на площадке у лестницы памятника. Кроме того, около мемориала дежурила полиция.

Фото: 59.Ru

Фото: 59.Ru

Ранее активисты ПАРНАС и ОГрА уведомили мэрию, что хотят провести в этот день у памятника жертвам политрепрессий митинг памяти Бориса Немцова, но получили отказ. В пермской администрации сообщили, что в заявленном месте организация митинга невозможна «в связи с проведением работ по сносу и ликвидации аварийных деревьев, работ по санитарной прочистке зеленых насаждений», а альтернативных свободных мест, подходящих для этих целей, в указанную дату в городе нет. Активистам удалось оспорить отказ в суде. Однако согласовать митинг все равно не удалось. Вечером после судебного заседания пришел новый ответ мэрии: в администрации предположили, что «цели запланированного публичного мероприятия нарушают запреты, предусмотренные уголовным и административным законодательством РФ».

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермские активисты ОГрА сообщают, что намерены продолжить обжаловать отказ.

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