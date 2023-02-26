Министр обороны Испании об отправке солдат НАТО на Украину: никогда, никогда

Военные Испании не будут участвовать в военном конфликте на Украине, заявила глава Минобороны страны Маргарита Роблес. Она напомнила, что военные стран НАТО вмешались бы в конфликт только в случае агрессии против стран альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Роблес

Фото: Manu Fernandez / AP Маргарита Роблес

Фото: Manu Fernandez / AP

«Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против страны НАТО. Никогда и никогда никакие войска из стран НАТО, и Испания — одна из них, не будут участвовать в войне на Украине. Никогда, никогда»,— сказала госпожа Роблес в интервью испанской газете La Vanguardia.

Ранее в НАТО не раз говорили, что никогда не будут прямым участником конфликта России и Украины. Там также не раз исключали участие своих войск в военных действиях на чьей-либо стороне.

О том, что происходит на 368-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко