Оборонная компания Франции Thales резко увеличивает штат из-за украинского конфликта

Французская оборонная компания Thales SA планирует нанять 12 тыс. новых работников в 2023 году в условиях высокого спроса, вызванного специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

По данным агентства, 40% новых работников будут заниматься исследованиями и разработкой, в частности, в области искусственного интеллекта, программного обеспечения, кибербезопасности и биометрии.

5,5 тыс. нанятых останутся во Франции, чуть больше 3 тыс. будут работать в странах Европы (включая Великобританию). Остальных из 12 тыс. сотрудников отправляют в США, Канаду, Австралию и страны Азии.

«Мы сосредоточены на обороне, аэрокосмической отрасли и безопасности. Это три столпа обеспечивают значительный потенциал роста»,— сказал глава управления персоналом Thales SA Клемен де Вильпен.

В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Thales увеличила штат сотрудников на 11,5 тыс. человек. По состоянию на конец 2022 года в компании числилось 77 тыс. сотрудников.

На фоне связанных с конфликтом на Украине угроз Франция намерена увеличить военный бюджет до €400 млрд в период между 2024 и 2030 годами. Это на треть больше, чем в 2019–2025 годах. 21 февраля во Франции стартовали самые масштабные военные учения за последние десятилетия. В Минобороны страны их объяснили необходимостью «демонстрации готовности военных к конфликтам высокой интенсивности».

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Лусине Баласян