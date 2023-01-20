Франция увеличит военный бюджет из-за связанных с Украиной угроз

В период между 2024 и 2030 годами Франция намерена увеличить военный бюджет до €400 млрд — это на треть больше, чем в 2019–2025 годах (€295 млрд). Президент страны Эмманюэль Макрон объяснил рост оборонных расходов необходимостью подготовки «к новым угрозам», связанным с событиями на Украине.

«Перед лицом современной, трансформирующейся войны Франция имеет и должна иметь оружие, готовое к опасностям века»,— сказал господин Макрон в ходе выступления в коммуне Мон-де-Марсан (цитата по Bloomberg). Среди целей оборонной политики Франции политик перечислил увеличение бюджета разведывательных служб и модернизацию ядерного арсенала.

Господин Макрон рассчитывает, что проект бюджета может быть одобрен к лету этого года. Рынок отреагировал на выступление президента резким ростом акций французских оборонных компаний, в том числе Thales SA и Safran SA.

Эмманюэль Макрон объявил об увеличении расходов на оборону на фоне общенациональных протестов во Франции из-за пенсионной реформы. Вчера, 19 января, по различным оценкам, от 1,2 млн до 2 млн французов вышли на митинги против повышения возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Господин Макрон называет эту реформу необходимой, «справедливой и ответственной».

О протестном движении во Франции — в материале «Ъ» «Пенсии аукнутся Франции».

Андрей Сапожников