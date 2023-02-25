В коммюнике G20 по итогам встречи в Индии не согласовали пункт о единогласном осуждении СВО

Министры финансов и главы центробанков стран G20 приняли совместное заявление по итогу встречи в Бангалоре. Однако некоторые пункты заявления, касающиеся российской специальной военной операции на Украине, не были одобрены Китаем и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры финансов, управляющие центральных банков и другие делегаты на встрече G20 в Бангалоре

Фото: Reuters Министры финансов, управляющие центральных банков и другие делегаты на встрече G20 в Бангалоре

Фото: Reuters

Речь идет о пунктах 3 и 4. «Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике: сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную незащищенность и повышает риски для финансовой стабильности. Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина Индии (.pdf).

В заявлении отмечается, что приведенный пункт был аналогичен итоговой декларации саммита G20 на Бали, прошедшего осенью 2022 года. Reuters сообщал, что Индия, председательствующая в G20 с 1 декабря 2022 года, настаивала на использовании этого пункта в коммюнике, поскольку в нем говорится об альтернативных точках зрения на военный конфликт на Украине. В примечании к параграфам указано, что формулировки были согласованы всеми странами-членами, кроме России и Китая.

В 4-м пункте заявления говорится о необходимости поддерживать международное право, гарантирующее мир и стабильность. «Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов и дипломатия имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны»,— следует из него.

Ранее сегодня, 25 февраля, Reuters писал, что главы минфинов и центробанков cтран G20 не подпишут совместного заявления по итогу встречи, поскольку не смогли согласовать формулировку, касающуюся позиции по специальной военной операции. США и их союзники, писало агентство, настаивали на однозначном осуждении ведения боевых действий на Украине.

22 февраля Reuters со ссылкой на источники писал, что во время своего председательства в G20 Индия не планирует обсуждать санкции против России и пользоваться своим статусом для их продвижения. По информации агентства, Индия планирует сосредоточиться на макроэкономических последствиях конфликта России и Украины.

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Лусине Баласян