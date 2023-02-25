Reuters: встреча G20 завершится без коммюнике из-за разногласий по поводу конфликта России и Украины

Главы Минфинов и центральных банков стран G20 не смогли достичь соглашения по поводу формулировки, осуждающей военный конфликт России и Украины, в итоговом коммюнике встречи в Бангалоре (Индия). Из-за этого страны не будут делать совместного заявления по итогам саммита. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По информации Reuters, США и их союзники по G7 настаивают на том, чтобы в итоговом заявлении был пункт с осуждением военной операции России. При этом Россия и Китай выступили против этого. Индия, в свою очередь, предложила использовать вариант, выбранный главами стран G20 на саммите на Бали в ноябре 2022 года. Напомним, тогда в коммюнике страны выступили с осуждением военных действий, однако добавили, что есть и другие точки зрения на этот конфликт.

По словам источника Reuters, переговоры по содержанию коммюнике были сложными. Другие собеседники агентства сообщили, что вероятнее всего заявление по итогам саммита сделает Индия в качестве принимающей страны.

Ранее Reuters писал, что во время своего председательства в G20 в 2023 году Индия не планирует обсуждать дополнительные ограничения против России, а также пользоваться своим статусом для их продвижения. По информации агентства, во время встречи в Бангалоре представители Индии планируют сосредоточиться на макроэкономических последствиях конфликта России и Украины.

Олеся Павленко