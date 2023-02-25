Задержанным у памятника украинскому поэту Шевченко в Петербурге вручили протоколы о нарушении антиковидных норм

Петербуржцы, задержанные в годовщину начала военной операции в Украине на несогласованной акции у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, получили протоколы о нарушении антиковидных мер. Об этом рассказала «Фонтанка» со ссылкой на адвоката задержанных Владислава Сосенского.

«Задержано всего сегодня суммарно было 18 человек, на всех них составили протоколы по части 2 статьи 8.6.1 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях»,— рассказал юрист изданию.

Сейчас, по его словам, все задержанные отпущены из отделения полиции № 43, куда их привезли после задержания.

Напомним, накануне, в годовщину начала военной операции в Украине, у памятника Тарасу Шевченко должна была состояться акция с возложением цветов. Полиция пресекла ее в самом начале. На акции была задержана в том числе 77-летняя художница Елена Осипова, выступающая с критикой СВО.

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