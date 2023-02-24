У памятника Тарасу Шевченко в Петербурге задержали около 10 человек в годовщину начала СВО

Полиция задержала как минимум 10 человек, пришедших с цветами к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко 24 февраля, сообщил проект «ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом) в своем Telegram-канале. Несогласованная с властями города акция была приурочена к году с момента начала военной операции в Украине.

Как минимум нескольких задержанных отвезли в отдел полиции № 43. Проект называет имена нескольких из них — Игорь Щербаков, Виталий Иоффе и Михаил Терещенко. Официально полиция или Росгвардия о задержаниях не сообщали. По данным издания «Бумага», на акции была также задержана 77-летняя художница Елена Осипова, выступающая с критикой СВО.

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