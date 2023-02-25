Bloomberg: ЕС формально утвердит новые санкции против России 25 февраля

Евросоюз окончательно утвердит десятый пакет санкций против России в субботу утром, 25 февраля. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации Bloomberg, затягивание переговоров по согласованию десятого пакета «неприятно удивило» дипломатов из нескольких стран ЕС. Агентство отмечает, что введение новых ограничений было отложено на два дня, так как изначально ЕС планировал расширить санкции к 24 февраля в связи с годовщиной ввода российских войск на Украину.

В ночь на 25 февраля шведское председательство в ЕС сообщило, что страны согласовали новый пакет санкций против России. ЕС планирует ужесточить ограничения на экспорт продукции двойного назначения и технологий и принять меры против российской дезинформации. Также в санкционные списки внесут новые физические и юридические лица. По информации СМИ, переговоры были затянуты из-за позиции Польши, представители которой требовали более жестких ограничений.

24 февраля ряд стран объявили о новых санкциях против России. Самые масштабные ограничения ввели США: они затронули Запорожскую АЭС, 11 банков и 1200 военных. Также Вашингтон анонсировал выделение Украине дополнительно более $2 млрд.

О новых ограничениях — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Олеся Павленко