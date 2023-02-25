YouTube пропал из карточки дела о блокировке ресурсов по требованию прокуратуры Владимира

Карточка административного дела по иску прокуратуры Владимира о блокировке ресурсов была изменена. Теперь на сайте ленинского районного суда Владимира нет ссылки на YouTube. Изначально в карточке содержалась ссылка на видеохостинг, однако прокуратура заверяла, что речь идет об отдельной странице, а не о ресурсе в целом.

В России в январе возобновлялась дискуссия о необходимости блокировки YouTube. Так, гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров сказал в интервью РБК, что вопрос стоит рассматривать, если площадка продолжит нарушать российские законы. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что «в ближайшее время YouTube будет закрыт». Однако Минцифры неоднократно сообщало, что не намерено блокировать видеохостинг.

О росте популярности YouTube на фоне военной операции — в материале «Ъ» «Котики без новостей».

Леонид Уварчев