Министр обороны Британии исключил поставку истребителей Typhoon Украине в ближайшее время

Великобритания не будет передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon в краткосрочной перспективе, сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, вместо этого Великобритания поможет странам, которые поставят Украине советские или российские истребители, восполнить их запасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы не передадим Украине наши собственные Typhoon в краткосрочной перспективе, мы ясно заявляли об этом»,— сказал Бен Уоллес в эфире телеканала SkyNews. По его словам, это потребовало бы привлечения еще сотен человек для обслуживания истребителей, среди которых пилоты, инженеры, эксперты по радиоэлектронной борьбе.

«Мы предложили следующее: если какая-то страна хочет передать российскую или советскую модель типа МиГ-29, а в НАТО есть страны, у которых они есть, то Великобритания сделает все, что в ее силах, чтобы восполнить собственными истребителями или обеспечить определенную форму патрулирования, чтобы прикрыть ослабление их возможностей»,— сказал господин Уоллес.

Ранее Украина запрашивала около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказался поставлять Киеву истребители F-16 (четвертого поколения). Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что поставка истребителей — вопрос не краткосрочной перспективы. В Великобритании говорили, что Украина получит истребители только после окончания военных действий.

О том, что происходит в годовщину ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко