Президент Грузии пожаловалась, что ее не пригласили в Киев 24 февраля

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти Украины не пригласили ее в Киев 24 февраля, несмотря на ее желание присутствовать в украинской столице в годовщину начала вооруженного конфликта с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«Президент Грузии, несомненно, сегодня должна была находиться в Киеве, и я выразила свою готовность для этого своевременно. К сожалению, я не получила приглашения. Зато парламент, несмотря на приглашение, не посчитал необходимым направить официальную делегацию»,— сказала госпожа Зурабишвили в ходе мероприятия, посвященного годовщине ввода российских войск на Украину (цитата по ТАСС).

21 февраля один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Заркуа сообщил, что парламентская и правительственная делегации Грузии не будут участвовать в мероприятиях в Киеве по случаю годовщины начала боевых действий 24 февраля 2022 года, несмотря на полученное приглашение. Причиной такого решения политик назвал то, что украинские власти «призывают Грузию открыть второй фронт против России» и «называют политзаключенным (бывшего грузинского президента.— "Ъ") Михаила Саакашвили», который, по утверждению господина Заркуа, «совершил множество преступлений».

Грузия отказалась вводить санкции против России после начала конфликта на Украине. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил это решение национальными интересами. В марте прошлого года господин Гарибашвили запретил вылет грузинских добровольцев в Киев чартерным рейсом. После этого президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси украинского посла. По неофициальным данным, на стороне вооруженных сил Украины воюют около 2 тыс. грузинских добровольцев.

Отношения между Грузией и Украиной осложняются также из-за позиции Киева по поводу Михаила Саакашвили, приговоренного тбилисским судом к шести годам лишения свободы по обвинению в организации избиения спецназом МВД депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили в 2005 году. Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в попытке убить бывшего президента, который с мая прошлого года лечится от различных заболеваний в тбилисской клинике Vivamedi. Ранее суд в Тбилиси отказал в переводе Михаила Саакашвили на лечение в европейскую клинику. По словам врачей, господин Саакашвили болен ментальными и эндокринологическими заболеваниями. С момента ареста 1 октября 2021 года он потерял почти половину веса, похудев со 127 кг до 69 кг.

При этом Грузия присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести войска из Украины. Документ был опубликован вчера, 23 февраля. Выступая на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что его страна «полностью присоединяется к международным организациям» и «поддерживает украинский народ», а также «формулу мира», которую ранее изложил президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что происходит в годовщину ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов