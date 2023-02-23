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Коммерсантъ FM
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Грузия поддержала «формулу мира» Владимира Зеленского

Выступая на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что его страна «полностью присоединяется к международным организациям» и «поддерживает украинский народ», а также «формулу мира», которую ранее изложил президент Украины Владимир Зеленский.

Илья Дарчиашвили

Илья Дарчиашвили

Фото: Mary Altaffer / AP

Илья Дарчиашвили

Фото: Mary Altaffer / AP

«Украина, наши страны и народы нуждаются в мире»,— отметил глава МИДа. При этом среди «глобальных вызовов» господин Дарчиашвили назвал не только боевые действия на Украине, но и «изменение климата, стихийные бедствия, пандемии, терроризм», которые «требуют наших совместных усилий, нашего сотрудничества», подчеркнул грузинский дипломат.

Илья Дарчиашвили упомянул также, что правительство Грузии «инициировало и осуществило значительную гуманитарную помощь» Украине. «Я хотел бы еще раз повторить нашу твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах»,— заявил господин Дарчиашвили и тут же заметил, что проблему своей территориальной целостности в условиях де-факто потери Абхазии и Южной Осетии (независимость которых

Москва признала в 2008 году) Грузия «будет решать исключительно мирными средствами», методом «деоккупации, повышения доверия и примирения».

Несмотря на поддержку «формулы мира» Зеленского, грузинская официальная делегация не поедет в Киев 24 февраля для участия в мероприятиях по случаю годовщины начала Специальной военной операции (СВО). Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) объяснили такое решение тем, что власти Украины «называют Михаила Саакашвили политзаключенным», а это, по словам одного из постоянных спикеров ГМ, депутата Ираклия Заркуа, «не оставляет пространства для дипломатического взаимодействия» с украинскими властями.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси

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