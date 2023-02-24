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Коммерсантъ FM
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Экономика Германии сократилась на 0,4% в четвертом квартале 2022 года

Экономика Германии по итогам четвертого квартала 2022 года сократилась на 0,4% относительного третьего квартала, что на 0,2 п. п. больше первоначального прогноза. При этом в сравнении с показателями 2021 года ВВП увеличился на 0,3%. Об этом сообщило немецкое Федеральное статистическое ведомство.

В отчете ведомства отмечается, что в первые три квартала прошлого года ВВП Германии демонстрировал рост. В первом квартале экономика прибавила +0,8%, во втором — 0,1% и в третьем — 0,5%. Однако в конце года значительный рост цен и энергетический кризис оказали сильное давление на экономику страны, сильнее всего затронув частные потребительские расходы.

Из статистических материалов также следует, что в четвертом квартале 2022 года было экспортировано на 1% меньше товаров и услуг, чем в третьем. Более значительное сокращение продемонстрировали объемы импорта — -1,3%. Причинами ухудшения экономической ситуации в Германии в ведомстве считают нарушения в цепочке поставок на мировые рынки и высокие цены на энергоносители, которые привели к ослаблению производства химической продукции.

В конце сентября Германия полностью отказалась от поставок газа из России. Вместо российского энергоносителя Берлин начал экспортировать трубопроводный газ из Норвегии и Нидерландов, а также нарастил поставки сжиженного природного газа (СПГ) и угля. При этом для трансформации энергетического рынка, по оценкам Немецкого института экономических исследований, Германии потребовалось привлечь из бюджета дополнительные €100 млрд.

Об изменениях на немецком энергетическом рынке — в материале «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».

Милена Костерева

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