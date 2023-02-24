Евгений Климов дважды завоевал звание чемпиона страны в Чайковском

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олимпийский комитет России Фото: Олимпийский комитет России

В Чайковском завершился Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Пермяк Евгений Климов сумел стать двукратным чемпионом соревнований: 23 февраля он первенствовал на большом трамплине, а в стартовый день турнира стал лучшим в прыжках на трамплине К-95. В ходе прыжков на большом трамплине отличился еще один спортсмен из Пермского края. Владислав Мустафин. Он завоевал бронзовую награду.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проходил с 21 по 23 февраля. За звание лучшего летающего лыжника страны боролись спортсмены из 18 регионов России.