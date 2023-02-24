«Вашингтон Кэпиталс» обменял российского хоккеиста Орлова в «Бостон»

«Вашингтон Кэпиталс» обменял российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз». Также в «Бостон» в рамках обмена перешел американский нападающий Гарнет Хэтэуэй, говорится в пресс-релизе команды.

В рамках сделки «Вашингтон Кэпиталс» получит нападающего Крэйга Смита, а также удержит половину зарплаты Орлова. Его шестилетний контракт с клубом на $5,1 млн рассчитан до конца сезона-2022/23. «Мы благодарим Дмитрия и Гарнета за их вклад. Дмитрий с нами почти 14 лет и внес ключевой вклад в получение Кубка Стэнли в 2018 году»,— заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

В действующем сезоне Орлов в 43 матчах набрал 19 очков — он забросил 3 шайбы и дал 16 голевых передач. Россиянин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2009 года.

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Лаура Кеффер