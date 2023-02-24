Минэкономики Германии не против запрета на поставки российского газа в ЕС

Германия не против введения запрета на поставки российского газа, но вряд ли другие страны Европы пойдут на это, считает вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Он заявил, что лучше сосредоточиться на устранении пробелов в антироссийских санкциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Роберт Хабек

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Хабек сообщил, что германские компании больше не используют российский газ. Однако он признал, что некоторые страны Восточной Европы сильнее зависят от российских энергоресурсов. Он также сказал, что многие в ФРГ обходят антироссийские санкции. «Есть явные обходы санкций, а также явные обходы со стороны Германии»,— рассказал министр на пресс-конференции в Берлине (цитата по ТАСС). По его словам, в РФ через третьи страны попадает продукция из Германии, которая может применяться в военных целях.

Немецкие СМИ писали, что министерство Роберта Хабека подготовило план по недопущению обхода антироссийских санкций. В частности, предполагается, что компаниям разрешат вывозить определенную продукцию, только если они смогут достоверно подтвердить пункт назначения.

В сентябре 2022 года Германия полностью отказалась от поставок газа из России. Она сумела заместить российский экспорт трубопроводным газом из Норвегии и Нидерландов, поставками СПГ и угля, сообщал Bloomberg. Немецкий институт экономических исследований оценил процесс трансформации энергетического рынка Германии на фоне санкций в €100 млрд. По его данным, в ближайшие годы траты правительства и бизнеса ФРГ на инновации продолжат расти.

Об отказе Германии от российских энергоресурсов — в материале «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».

Лаура Кеффер